Piemonte: Unione Industriali, imprese scoraggiate da situazione Medioriente, Torino in controtendenza (2)

- Fa eccezione Torino che in piena controtendenza, grazie soprattutto al turismo e all’automotive, ha segnato delle aspettative al di sopra della media regionale Piemontese. Il saldo ottimisti-pessimisti sulla produzione è superiore di oltre 10 punti a livello complessivo e di oltre 5 punti se consideriamo la sola manifattura regionale. Lo stesso vale per le previsioni sugli ordini, negative per il Piemonte e positive per Torino. È inoltre stabile la propensione a investire: un quarto delle imprese ha programmi degli investimenti di un certo rilievo. Circa un terzo delle imprese ha ordini garantiti per oltre 6 mesi. E l’utilizzo degli impianti è all’83 per cento. Tornando alla situazione generale Piemontese, a pesare è soprattutto l’inflazione e il conseguente aumento dei costi delle materie prime. Una situazione che rischia di degenerare ulteriormente con il nuovo conflitto in Medioriente. (segue) (Rpi)