Piemonte: Unione Industriali, imprese scoraggiate da situazione Medioriente, Torino in controtendenza (3)

- A soffrire maggiormente in questo quadro è la manifattura, mentre il terziario ha aspettative ampiamente positive. In particolare è il settore della metalmeccanica quello più sofferente. Questi dati attualmente non hanno avuto influenza sull’occupazione, “ma questi risvolti negativi sul personale - hanno spiegato dal centro studi di Unione Industriali Torino -, si vedranno certamente nel prossimo trimestre”. Per il presidente dell’Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj, “sui dati pesa il quadro nazionale che vede un Pil sotto l’1 per cento e quello internazionale con gli scenari di guerra che preoccupano gli imprenditori. Noi imprenditori non dobbiamo però farci prendere dal panico e noi Piemontesi in questo senso abbiamo un sistema resiliente e ben strutturato”, ha concluso. (Rpi)