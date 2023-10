Nadef: Istat, si conferma la debolezza della spesa delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso “si conferma la debolezza della spesa delle famiglie, seppure ancora in crescita (+0,2 per cento la variazione congiunturale, dopo +0,6 per cento del primo) e il calo degli investimenti fissi lordi (-1,7 per cento, dopo +1,0 per cento), determinato principalmente dall’andamento negativo di quelli in costruzioni (diminuiscono però anche gli investimenti in Impianti, macchinari e armamenti, -0,4 per cento)". È quanto sottolineato dai rappresentanti dell’Istat nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Le importazioni - viene chiarito - hanno segnato il passo mentre le esportazioni si sono ridotte dello 0,6 per cento (-1,0 per cento nel primo trimestre). In calo la spesa delle Amministrazioni pubbliche (-0,8 per cento). (Rin)