Medio Oriente: Netanyahu, risposta terribile ad Hamas, cambieremo la regione

- La risposta di Israele verso il movimento palestinese Hamas "sarà difficile e terribile. Cambieremo il Medio Oriente". Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante un colloquio con i sindaci delle comunità meridionali, pesantemente colpiti dall'attacco di Hamas, secondo una nota del suo ufficio. "Siamo già in una fase operativa e abbiamo appena iniziato. La vostra leadership è stata molto forte in questi giorni difficili. Lo Stato non lascerà nulla di intentato per aiutare tutti voi. Vi chiedo di restare saldi perché cambieremo il Medio Oriente. Abbraccio voi e i residenti. Siamo tutti con voi e li sconfiggeremo con forza", ha concluso. (Res)