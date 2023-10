Trasporto aereo: easyJet aderisce alla tecnologia di Airbus contro emissioni di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea easyJet è la prima al mondo ad aver sottoscritto un contratto con Airbus relativamente alla sua strategia di rimozione delle emissioni di anidride carbonica. Disponibile attraverso la Carbon Capture Offer di Airbus, questa tecnologia si avvale del Daccs – Direct Air Carbon Capture and Storage, sistema di cattura e immagazzinamento diretto della CO2 nell'aria, con lo scopo di offrire alle compagnie aeree di tutto il mondo crediti per l'eliminazione della CO2, favorendo così i loro obiettivi di decarbonizzazione. Secondo quanto precisa un comunicato di easyJet, la tecnologia Daccs filtra e rimuove le emissioni direttamente dall'aria utilizzando ventole di estrazione ad alta potenza. Una volta rimossa dall'aria, la CO2 viene immagazzinata in modo sicuro e permanente in serbatoi sotterranei. Le emissioni rilasciate nell'atmosfera durante le operazioni di volo non possono essere eliminate direttamente alla fonte, ma grazie al Daccs è possibile estrarre dall'aria una quantità equivalente. Questa tecnologia è complementare ad altre tecnologie di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, come l'uso di carburante per l'aviazione sostenibile (Saf). Thomas Haagenson, direttore del Group Markets di easyJet, ha dichiarato: “La decarbonizzazione di un settore tanto difficile da abbattere, come quello dell'aviazione, costituisce una sfida enorme. Riteniamo che le tecnologie di rimozione delle emissioni di anidride carbonica svolgeranno un ruolo importante nell'affrontare le nostre emissioni residue in futuro, andandosi ad affiancare ad altre soluzioni che ci aiuteranno a raggiungere il nostro percorso verso l'azzeramento delle emissioni. Il nostro obiettivo finale è quello di volare a zero emissioni di CO2 e, oltre a investire in progetti importanti come la tecnologia di cattura diretta della CO2 nell'aria, stiamo collaborando con diversi partner - tra cui Airbus - per accelerare lo sviluppo di una tecnologia aeronautica a zero emissioni". (segue) (Com)