Trasporto aereo: easyJet aderisce alla tecnologia di Airbus contro emissioni di CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julie Kitcher, vice presidente esecutivo del Communications & Corporate Affairs di Airbus, ha dichiarato: "easyJet è una forte sostenitrice della decarbonizzazione, sia delle proprie operazioni che del settore dell'aviazione in senso più ampio, e questo accordo dimostra la volontà della compagnia di ampliare il proprio impegno ambientale attraverso la Carbon Capture Offer di Airbus. Iniziative come questa sottolineano l'impegno di Airbus a favore di soluzioni di decarbonizzazione per il nostro settore, così come la sua volontà di unire insieme compagnie aeree e operatori di tutti i settori al fine di costruire un ecosistema dell'aviazione sostenibile." EasyJet è stata tra le prime compagnie aeree a firmare un accordo con Airbus nel 2022, impegnandosi a intraprendere trattative per l'eventuale preacquisto di crediti verificati e di lunga durata per l'eliminazione della CO2. I crediti di easyJet dureranno dal 2026 al 2029 e saranno emessi da 1PointFive, partner di Airbus. La partnership di Airbus con 1PointFive prevede il preacquisto di 400 mila tonnellate di crediti per l'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica da consegnare in quattro anni. (Com)