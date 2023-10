© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Parigi ha annunciato la morte di un secondo cittadino francese durante l'attacco di Hamas a Israele. Il Quai d'Orsay ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, precisando in una nota di essere in contatto con loro. "Proseguiamo con le procedure per chiarire la situazione dei nostri concittadini non localizzati", ha spiegato il ministero.(Frp)