Ucraina-Paesi Bassi: ministro Difesa ucraino Umerov a colloquio con omologa Ollongren

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha avuto oggi un colloquio telefonico con la sua omologa olandese, Kajsa Ollongren. Come ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa ucraino su Telegram, al centro della conversazione sono state le esigenze dell'Ucraina, in particolare i sistemi di difesa aerea, i missili a lungo raggio e artiglieria. "Siamo grati ai Paesi Bassi per la loro leadership nella coalizione in quanto a F-16, addestramento dei piloti, disponibilità a fornire aerei e piani per creare un centro di addestramento dei piloti per utilizzare F-16. Non vedo l'ora di incontrare Ollongren durante il vertice Ramstein-16 e la invitiamo a visitare l'Ucraina", ha affermato Umerov. (Kiu)