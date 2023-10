Guatemala: crisi istituzionale, oggi al via lavoro della missione di dialogo dell'Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si trova da domenica sera in Guatemala per cercare, a partire da oggi, di mediare nella crisi istituzionale in corso da mesi. Lo ha detto il ministro del'Interno, David Napoleon Barrientos, auspicando "la cooperazione, la maturità e l'impegno di tutti i settori coinvolti nella crisi, perché assieme si trovino soluzioni efficaci". Da giorni, nel paese centroamericano, si succedono manifestazioni di protesta soprattutto nei confronti della procura generale, le cui indagini nei confronti del Movimento Semilla e delle autorità elettorali, stanno mettendo a rischio l'insediamento di Bernardo Arevalo come presidente. Il presidente uscente, Alejandro Giammattei, continua a privilegiare la via "del dialogo, della mediazione e del rispetto dei diritti umani", ha detto il ministro denunciando però l'aumento di "atti intimidatori e vandalici" che mettono a rischio il godimento di diritti fondamentali della popolazione. (segue) (Mec)