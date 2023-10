Guatemala: crisi istituzionale, oggi al via lavoro della missione di dialogo dell'Osa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo proseguono le manifestazioni di protesta in sostegno al presidente eletto Bernardo Arevalo, che denuncia un tentativo di golpe nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie. Gruppi di manifestanti continuano a bloccare diverse strade nel Paese per chiedere le dimissioni della procuratrice generale Consuelo Porras, del capo della Procura speciale contro l'impunità (Feci), Rafael Curruchiche, e del giudice Fredy Orellana. Secondo quanto riferisce la stampa locale i manifestanti, in maggioranza indigeni, hanno eretto almeno un centinaio di blocchi stradali, che hanno riguardano anche tratti di importanti autostrade, come l'autostrada Interamericana, e quelle che portano ai confini di El Salvador, Honduras e Messico. (segue) (Mec)