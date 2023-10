Guatemala: crisi istituzionale, oggi al via lavoro della missione di dialogo dell'Osa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre domenica 1 ottobre l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha espresso profonda preoccupazione per le misure adottate dalle autorità giudiziarie per compromettere l'esito del processo elettorale in Guatemala. Venerdì, recita una nota, la Procura speciale contro l’impunità (Feci), che opera sotto l’egida dell’Ufficio del procuratore generale, ha fatto irruzione nella sede del Tribunale supremo elettorale (Tse). L’irruzione è stata richiesta dal settimo giudice penale, che ha ordinato il sequestro delle liste ufficiali che certificano i risultati delle elezioni presidenziali di agosto. Si è trattato del quarto raid effettuato presso la sede del Tse dopo le elezioni. La Procura generale sta inoltre perseguendo la revoca dell'immunità dei magistrati del Tse, accusati di aver commesso reati di frode, violazione dei doveri e abuso di autorità. "Questi eventi sono gli ultimi di una lunga lista di azioni molto preoccupanti intraprese nelle ultime settimane, che, nel loro insieme, sembrano mirare a minare l'integrità del processo elettorale e indebolire lo stato di diritto più in generale", ha affermato Turk. “Le segnalazioni di molestie e intimidazioni contro i funzionari elettorali e i funzionari eletti, compresi il presidente eletto e il vicepresidente eletto, sono particolarmente inquietanti”. Il commissario Onu ha chiesto quindi “a tutte le autorità guatemalteche di astenersi da qualsiasi ulteriore tentativo di sfidare la volontà del voto popolare”. (segue) (Mec)