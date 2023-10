Lazio: Rocca sceglie il successore De Angelis, tra i malumori il silenzio assenso di Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A qualcuno la gestione di tutta la vicenda, così "quasi in sordina", non è piaciuta, soprattutto dopo le dimissioni a sorpresa di De Angelis, mentre i consiglieri preparavano la strategia difensiva per affrontare il "processo" a Rocca in Aula. È stato questo a far esplodere le tensioni già latenti nella maggioranza. La vicenda De Angelis, infatti, si sarebbe dovuta affrontare in un consiglio straordinario convocato per lil primo settembre su richiesta delle opposizioni. Ma a sorpresa e senza che i partiti di maggioranza fossero stati informati è arrivato il passo indietro dell'ex responsabile della comunicazione. Quindi, dimissioni arrivate a pochi giorni dalla resa dei conti, in cui Rocca avrebbe dovuto riferire in Aula, tanto alla minoranza quanto alla maggioranza, e in particolare ai consiglieri di Fd’I e Lega, che avevano difeso De Angelis dalle accuse lanciate dal centrosinistra. In merito a uno scenario di scontro politico in atto, fonti qualificate del centrodestra, però, sottolineano che "su questo tipo di nomine c'è stato un confronto, ma si è sempre basato su una normale dialettica politica, come avviene in qualsiasi maggioranza di governo". (Rer)