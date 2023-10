Ue: “Handelsblatt”, Bce non vede necessità di attivare scudo anti-spread per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) non vede la necessità di attivare per l'Italia lo Strumento per la protezione della trasmissione della politica monetaria (Tpi), noto come “scudo anti-spread”, nonostante l'aumento del premio al rischio sui titoli di Stato del Paese. È quanto affermano fonti nell'Eurotower, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, alla Bce non si è ancora discusso dell'attivazione del Tpi per sostenere gli Stati membri dell'Eurozona altamente indebitati. Di recente, lo spread tra le obbligazioni pubbliche italiane e quelle tedesche ha superato i 200 punti per la prima volta in sei anni. Secondo le fonti nella Bce, una discussione sull'attivazione del Tpi per l'Italia sarebbe più giustificata se tale divario si attestasse oltre i 250 punti. Nel complesso, non si osserva “alcuna urgenza” di ricorrere a provvedimenti per ridurre i costi di rifinanziamento dell'Italia, perché il loro aumento è giustificato dalla recenti previsioni su debito e deficit pubblicate dal governo. Sulla base di questi dati, la reazione dei mercati dovrebbe essere classificata come proporzionata. La Bce ha rifiutato di commentare le indiscrezioni diffuse da “Handelsblatt”. (Geb)