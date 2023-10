Medio Oriente: Netanyahu a Biden, saremo costretti a entrare a Gaza con la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha detto al presidente statunitense, Joe Biden, che le forze israeliane “saranno costrette a entrare nella Striscia di Gaza con la forza”. È quanto emerso in occasione di un colloquio telefonico tra i due avvenuto ieri, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Walla”. “Israele non avrà altra scelta se non quella di avviare un'azione di terra a Gaza”, hanno fatto sapere alcune fonti al quotidiano. (Res)