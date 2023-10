Camera: domani audizione associazioni di categoria su sostituzione automezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 10 ottobre, alle ore 10.15, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone), svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Aeroporti 2030 e Assaeroporti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)