Speciale energia: von der Leyen, Ue libera da dipendenza combustibili fossili russi

- L'Ue si è liberata dalla dipendenza dai combustibili fossili russi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada. "Ci siamo liberati della dipendenza dai combustibili fossili russi. Alcuni dati lo dimostrano. Ci siamo completamente liberati del carbone russo. Abbiamo ridotto la quota del petrolio russo nella fornitura di petrolio dal 27 per cento al 6 per cento. E la dipendenza del 50 per cento dal gas russo nell'approvvigionamento complessivo ora si è ridotta a meno del 10 per cento", ha detto la presidente della Commissione europea. "È stato un percorso difficile. Ci ha portato a una crisi energetica, ma l'abbiamo superata. Oggi i prezzi dell'energia sono scesi ai livelli prebellici. E soprattutto abbiamo fatto un balzo in avanti con un massiccio investimento nelle energie rinnovabili, tanto che possiamo dire con orgoglio che l'anno scorso, per la prima volta, siamo stati in grado di produrre più elettricità dal sole e dal vento che dal gas", ha concluso von der Leyen. (Beb)