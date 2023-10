Speciale energia: Putin, Tokayev e Mirziyoyev danno il via a forniture gas russo all’Uzbekistan via Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia, Kazakhstan e Uzbekistan, rispettivamente Vladimir Putin, Kassym-Jomart Tokayev e Shavkat Mirziyoyev, hanno partecipato a Mosca alla cerimonia per l’avvio delle forniture di gas russo all’Uzbekistan attraverso il Kazakhstan. In base all’accordo Tashkent, che ha avuto lo scorso inverno seri problemi di approvvigionamento di metano, acquisterà 2,8 miliardi di metri cubici di gas l’anno dalla Russia. “L'Uzbekistan è pronto per una cooperazione a lungo termine con la Russia nel settore del petrolio e del gas”, ha il presidente Mirziyoyev durante la cerimonia. "L'attuazione di questo progetto è un vivido esempio di cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Russia, Kazakhstan e Uzbekistan. Siamo pronti a sviluppare un partenariato a lungo termine in questo settore", ha aggiunto il leader uzbeco, osservando come l'interazione con la Russia e il Kazakhstan nel campo della sicurezza energetica abbia raggiunto “un nuovo livello”. (Res)