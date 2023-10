Speciale energia: Miller (Gazprom), Russia, Kazakhstan e Uzbekistan svilupperanno cooperazione vantaggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia, Kazakhstan e Uzbekistan continueranno a sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel settore del gas. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Gazprom Alekseij Miller alla cerimonia per l'avvio delle forniture di gas russo all'Uzbekistan attraverso il territorio del Kazakhstan. "Oggi diamo nuova vita al sistema di gasdotti verso l'Asia Centrale. Per la prima volta, il gas russo fluirà verso l'Uzbekistan in modalità inversa. I contratti per il gas la fornitura e il transito sono stati firmati a metà giugno di quest'anno", ha affermato Miller durante la cerimonia cui partecipano i presidenti dei tre Paesi: il russo Vladimir Putin; il kazakho Kassym-Jomart Tokayev; e l'uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Miller ha aggiunto che i lavori di riparazione e restauro e i nuovi lavori di costruzione sono stati eseguiti su una sezione di 1.760 chilometri in Russia, Kazakhstan e Uzbekistan. Questa serie di lavori è stata completata "nel più breve tempo possibile", in tre mesi e mezzo, ha sottolineato Miller. "Cari presidenti, il vostro mandato di organizzare la fornitura di gas russo all'Uzbekistan attraverso il Kazakhstan è stato completato nei tempi specificati. Continueremo a sviluppare la nostra cooperazione a lungo termine reciprocamente vantaggiosa nel settore del gas", ha concluso Miller. (Rum)