Veneto: partito da Verona il Treno della Salute

- Questa mattina, dalla stazione Porta Nuova di Verona è stato inaugurata la quindi edizione del Treno della Salute, iniziativa realizzata da Medici con l'Africa Cuamm, con il sostegno della Regione Veneto e della campagna di Prevenzione Vivo Bene, in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l'Africa. Il treno, al cui interno sono contenuti alcuni ambulatori che permettono di sottoporsi a screening gratuiti, toccherà tutte le province per poi spostarsi in Friuli e Lombardia. "Il Treno della Salute – ha commentato Elisa De Berti, vicepresidente regionale e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti - parte da Verona e passerà da diverse città del Veneto ma non solo, visto che quest'anno sarà presente anche in Friuli e in Lombardia. Sono felice di essere qui in rappresentanza della Regione: il Cuamm e Ferrovieri con l'Africa hanno portato avanti per anni questo progetto che è stato subito sposato dal presidente Luca Zaia e dal Veneto. In questo treno vengono coniugate la salute, la prevenzione e la solidarietà. Il Cuamm svolge un servizio importante in Africa e la Regione Veneto è al suo fianco. Ho avuto la possibilità di vedere, in prima persona, in Sierra Leone l'attività del Cuamm, con un servizio di Emergenza Urgenza davvero eccellente". "Il Treno della Salute – ha dichiarato Denise Signorelli, direttore sanitario Ulss 9 Scaligera - si pone in linea con quello che è il piano regionale della Prevenzione 2020-2025, tradotto nella campagna di comunicazione alla popolazione Vivo Bene Veneto, nell'ambito del quale sono inserite una serie di iniziative di prevenzione messe in pratica nei giorni in cui il Treno della Salute è presente nelle stazioni del Veneto, da Verona a Venezia, passando per Padova, Vicenza e Treviso. Sul treno verranno offerti screening di vario livello, con attività di counselling sui temi della sana alimentazione e dell'esercizio fisico. Un'iniziativa importante per diffondere a tutti la cultura del 'vivere bene', adottando corretti stili di vita: vivo bene, mangio in modo sano, mi muovo, evito comportamenti rischiosi, presto attenzione nei luoghi di lavoro per promuovere la mia salute", ha concluso. (Rev)