Medio Oriente: ferito un israelo-brasiliano, mille brasiliani chiedono rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino israeliano-brasiliano è rimasto ferito, e altri due risultano dispersi, a seguito dell'attacco che miliziani di Hamas hanno sferrato in un rave che si teneva a circa venti chilometri dalla striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile, dando inoltre conto dell'avvio delle operazioni di rimpatrio dei circa mille cittadini che si trovano, principalmente per motivi turistici, tra Gerusalemme e Tel Aviv. Il governo ha attivato un canale internet per raccogliere le richieste di rientro in patria, mentre l'aeronautica militare ha messo a disposizione sei velivoli militari (2 Kc30, 2 Kc390 e 2 Vc2). Si stima che in Israele vivano circa 14.000 brasiliani, altri 6.000 in Palestina, la maggior parte al di fuori della zona colpita dagli attacchi. (Brb)