Pnrr: Foti (Fd'I), pagamento terza rata smentisce previsioni sinistra

- "Ancora una volta la sinistra che tifa contro l'Italia ha perso. Con il versamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte della commissione europea vengono infatti smentite le infauste previsioni di una sinistra che, come un uccello del malaugurio, non perde il vizio di remare contro gli interessi della nostra nazione". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che prosegue: "Il risultato odierno rappresenta un enorme successo del governo Meloni e del ministro Fitto, che con efficacia hanno lavorato alla rimodulazione degli obiettivi prefissati dal Piano e conferma la collaborazione che vi è tra le istituzioni italiane e la commissione europea. Il pagamento di questa rata, che ammonta a 18,5 miliardi di euro, aiuterà la rinascita economica che l'Italia attende da decenni".(Com)