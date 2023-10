Milano: nasconde le chiavi dello scooter al controllo di polizia, arrestato con oltre un chilo di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa un uomo è stato fermato in via Appennini, al quartiere Gallaratese, dopo aver insospettito gli agenti perché circolava con una voluminosa borsa a tracolla. Il 22 enne, italiano di origini marocchine, era andato, a suo dire, a trovare la madre che abita in zona, in via Consolini. L'uomo durante la perquisizione ha cercato di nascondere un mazzo di chiavi di uno scooter, risultato poi essere stato rubato nel marzo scorso. Nel veicolo sono stati trovati oltre un chilo di varie sostanze stupefacenti, tra le quali 74 grammi di cocaina accuratamente sigillati in un involucro con una stampa di un elicottero. (Rem)