Serbia: ministro Finanze da domani in Marocco per conferenza Banca mondiale e Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali sarà in Marocco, da domani fino al 12 ottobre, per partecipare alla conferenza annuale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo riporta la stampa locale, secondo cui Mali avrà l'occasione di incontrare, a Marrakech, i più grandi finanziatori del mondo tra cui la Bank of America, la Deutsche Bank, la JP Morgan, la Citibank, la BNP Paribas ed altre.(Seb)