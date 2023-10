FI: Bergamini, sempre più al centro del Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il leader del Partito popolare europeo, Manfred Weber, nella sua intervista di ieri a 'La Stampa', ha rimarcato un concetto fondamentale: votare Forza Italia significa scegliere un partito che in Europa avrà una voce forte per difendere e far valere gli interessi dell'Italia. È proprio così". Lo ha detto Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa, a margine della riunione strategica del Partito popolare europeo a Bruxelles. "Siamo orgogliosi della nostra storia - ha proseguito la parlamentare - di quanto fatto dal presidente Berlusconi, che ci ha indicato la strada per il futuro, ovvero far valere i nostri principi liberali e garantisti. Lo stiamo facendo al governo, in Parlamento, in Europa. Continueremo a farlo, con grande senso di responsabilità e determinazione. Siamo sempre più al centro del Partito popolare europeo, e questo rafforza il nostro ruolo in vista delle elezioni europee: dobbiamo impegnarci al massimo per avere finalmente, anche in Europa, una maggioranza di centrodestra, fortemente europeista, pro Nato e al fianco di Israele, il baluardo di libertà e democrazia in Medio Oriente, che ha diritto ad esistere e a difendersi". (Rin)