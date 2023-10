Veneto: assessore Cultura, valorizzare borghi con la letteratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi il progetto denominato "Luoghi letterari Veneto", un progetto sostenuto dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Associazione culturale "Mediterranea", che si pone come fino quello di promuovere le iniziative di ricerca, divulgazione e valorizzazione in materia di patrimonio culturale e linguistico che hanno aiutato al formarsi dell'identità veneta. "Questo progetto - ha spiegato Cristiano Corazzari, assessore regionale veneto alla Cultura - racchiude due anime distinte ma intrecciate, da un lato la valorizzazione di alcuni tra i più bei borghi che caratterizzano la realtà del Veneto con l'obiettivo di raccontarli per renderli ancora più attrattivi, e dall'altro un nuovo investimento nella letteratura, incentivando una produzione di qualità. Il Veneto è terra di grandi scrittori e nelle loro pagine da sempre il paesaggio è elemento fondante, un protagonista che affianca i personaggi che animano romanzi e racconti. Ma i dati dicono anche che ai veneti piace leggere: è la regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale, infatti dei 728 patti per la lettura in Italia 93 sono in Veneto. La stessa Regione del Veneto ha promosso nel 2022 il Patto regionale per la lettura. Tra i Comuni veneti 98 hanno ottenuto la qualifica di 'Città che legge' dal Centro per il libro e la lettura - Cepell". (segue) (Rev)