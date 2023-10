Veneto: assessore Cultura, valorizzare borghi con la letteratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corazzari ha aggiunto: "Il Veneto conta circa 200 gruppi di lettura (ultimo censimento, aprile 2023); circa due milioni di accessi all'anno nelle biblioteche di pubblica lettura (dati 2021); quattro milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura (dati 2021); le biblioteche di pubblica lettura hanno investito circa un milione di euro in promozione della lettura (dati 2021). Ricordo anche che si è svolta lo scorso 29 settembre la settima edizione della maratona di lettura 'Il Veneto legge', che ha superato il record di partecipanti con 1.332 eventi che si sono svolti in tutto il Veneto". Il progetto prevede che sette scrittori provenienti da altre zone, per un settimana trovino residenza letteraria in altri borghi. I racconti che scriveranno saranno pubblicati da Arkadia nella raccolta "Luoghi letterari in Veneto 2023". (Rev)