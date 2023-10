Vajont: Pozza (Camera commercio Treviso-Belluno), imparare da errori del passato e mettere in atto misure di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anniversario del Vajont ricorda come imparare dagli errori del passato e mettere in atto misure di prevenzione per evitare tragedie simili in futuro. Lo ha dichiarato Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti, che in mattinata ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per il 60mo anniversario della tragedia. "Oggi, con condiviso dolore nel ricordo, ho partecipato - ha raccontato - alla Cerimonia di Commemorazione del 60° Anniversario della tragedia del Vajont. È stata un'esperienza profonda e commovente, che mi ha fatto riflettere sulla gravità dell'evento e quale monito nella storia del nostro paese. Essere presenti al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle Autorità civili e militari ha amplificato il significato di questa commemorazione. È stato un momento di unità nazionale in cui abbiamo tutti rinnovato il nostro impegno nei ruoli di competenza a non dimenticare le vittime e a continuare a lavorare per la sicurezza delle nostre comunità". "Questo anniversario – ha sottolineato - ci ricorda quanto sia fondamentale imparare dagli errori del passato e mettere in atto misure di prevenzione per evitare tragedie simili in futuro. È un impegno che non possiamo trascurare, in onore di coloro che hanno perso la vita, per i soccorritori, per le comunità e per le generazioni future. La presenza delle scuole è stata molto importante. Abbiamo guardato insieme – ha concluso Pozza - con gli occhi del vissuto e del cambiamento". (Rev)