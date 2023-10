Roma: brucia rifiuti vicino campo rom Albuccione, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G.C., di 51 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Tivoli per aver appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti speciali (copertoni, materiali ingombranti e vari materiali plastici), provocando una spessa nube di fumo nero, nei pressi del campo nomadi sito nella località "Albuccione". Gli agenti chiamati da un abitante dello stesso insediamento nomade, lo hanno sorpreso subito dopo in una via limitrofa, mentre dava fuoco a cumuli di immondizia posta lungo i bordi della strada, con l'utilizzo di un accendino. (Rer)