Veneto: assessore Istruzione, "Concorso Cappeller" modello virtuoso che coniuga impresa, scuola e territorio

- In mattinata, Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, ha partecipato, presso l'Istituto Galileo Galilei di Castelfranco Veneto, alla presentazione della seconda edizione del "Concorso Cappeller". "Questo concorso è originale perché propone un format che collega in modo virtuoso le scuole con le imprese – ha spiegato Donazzan - allenando gli studenti degli istituti tecnici e professionali del territorio ad una sana competizione, invitandoli ad affrontare, insieme ai loro docenti, alcuni casi aziendali. In questo modo, avvicinandosi ad aspetti tecnici concreti nel campo della meccatronica, della meccanica e dell'automazione, i giovani entrano nelle dinamiche del mondo del lavoro. Nel momento in cui vengono viene racconta la storia di un'impresa di successo del territorio, gli studenti entrano in contatto diretto con imprenditori che potrebbero diventare in futuro loro datori di lavoro". "Questo concorso è davvero un modello virtuoso che replicare. Ecco perché - ha proseguito - ho invitato una rappresentanza dell'Istituto Galilei, primo classificato nella prima edizione del concorso, a partecipare a Job Orienta, in programma a novembre a Verona, per raccontare e promuovere un esempio di rapporto proficuo scuola-impresa". "L'azienda Cappeller da anni dimostra una spiccata sensibilità al rapporto con le scuole – ha concluso Donazzan -, è stata la prima ad attuare il progetto 'Adotta uno studente', iniziativa costruita con le scuole per offrire l'opportunità agli studenti di fare esperienze di alternanza scuola lavoro, anche durante i mesi estivi. Il concorso Cappeller è un'altra idea originale promossa dall'azienda di Cartigliano, capace di stimolare tanti giovani studenti a mettersi in gioco, affinando competenze strategiche nel mondo del lavoro". (Rev)