Speciale energia: Medio Oriente, Urso, a causa del conflitto possibili rischi energetici

24 luglio 2021

- La situazione in Medio Oriente rischia di “far esplodere” problematiche di sicurezza ma anche legate all’energia. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Rai News 24. E’ una questione simile a quella accaduta con “la guerra della Russia in Ucraina, per l'approvvigionamento di gas e petrolio”, ha detto Urso. “Da quei Paesi giungono altre risorse alla nostra Europa. Dobbiamo capire e comprendere anche se dobbiamo pensare all'autonomia strategica del nostro continente”, ha detto Urso. (Rin)