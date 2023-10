Speciale energia: Regno Unito, ministro ombra Reynolds, laboristi ripristinerebbero divieto vendita auto a benzina e diesel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora dovesse vincere le prossime elezioni generali del Regno Unito, il Partito laborista ripristinerebbe il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel del 2030, prorogato dal premier Rishi Sunak al 2035, per ridare "certezze" all'industria automobilistica. Lo ha dichiarato il ministro ombra per le Imprese, l'energia e la strategia industriale, Jonathan Reynolds, in un'intervista al “Financial Times”. Reynolds ha aggiunto che il Partito imporrà nuovi obiettivi vincolanti per i consigli e le autorità regionali, al fine di implementare i punti di ricarica per veicoli elettrici. Il ministro illustrerà oggi il nuovo "piano per il settore automobilistico" nel suo discorso alla conferenza annuale del Partito laborista a Liverpool. (Rel)