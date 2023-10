Speciale energia: Bulgaria, unità 6 centrale nucleare Kozloduy chiusa per manutenzione annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata chiusa a partire da oggi l’unità 6 della centrale nucleare di Kozloduy, in Bulgaria, per la manutenzione annuale programmata. Lo ha riferito l’ufficio stampa dello stesso impianto, ripreso dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Il piano prevede la manutenzione tecnica preventiva e il controllo delle apparecchiature e dei sistemi per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’unità, nonché forniture energetiche stabili nel periodo invernale. Il reattore verrà ricaricato con combustibile fresco. Si prevede che i lavori di manutenzione saranno completati entro la fine di novembre. Nel frattempo l'unità 5 della centrale continuerà a funzionare secondo il programma di produzione energetica. (Seb)