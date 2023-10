Speciale energia: Uzbekistan avvia negoziati con Gazprom per forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan ha avviato i negoziati con il gruppo energetico russo Gazprom per le forniture di gas. Lo ha reso noto il ministro dell'Energia uzbeko, Jurabek Mirzamakhmudov, all'emittente "Uzbekistan 24". Il presidente russo Vladimir Putin e i suoi omologhi dell'Uzbekistan e del Kazakhstan, rispettivamente Shavkat Mirziyoyev e Kassym-Jomart Tokayev, hanno annunciato l'altro ieri le forniture di gas russo all'Uzbekistan attraverso il territorio del Kazakhstan. "Come parte della visita ufficiale del nostro presidente (in Russia), noi e Gazprom abbiamo iniziato i negoziati sui contratti a medio e lungo termine per le forniture di gas", ha detto Mirzamakhmudov. (Rum)