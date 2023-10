Speciale energia: Arabia Saudita e India firmano accordo per cooperare nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e l'India hanno firmato un primo accordo per cooperare nei settori dell'interconnessione elettrica, dell'idrogeno verde e delle catene di approvvigionamento. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale saudita “Spa”. L'accordo è stato firmato dal principe Abdulaziz bin Salman, ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, e dall’omologo indiano, Raj Kumar Singh, durante la Mena Climate Week 2023 delle Nazioni Unite che si è svolta a Riad. L'accordo mira a stabilire un quadro generale per la cooperazione tra le parti nell'interconnessione elettrica e nello scambio di energia elettrica durante le ore di punta e le emergenze. L’Arabia Saudita e l’India hanno firmato un accordo preliminare sulla cooperazione energetica in occasione della visita del principe ereditario Mohammed bin Salman a Nuova Delhi per il vertice del G20 e la visita di Stato dal 9 all’11 settembre. Il mese scorso, l’Arabia Saudita e l’India hanno firmato più di 50 accordi nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, l’imprenditorialità, la chimica, l’energia e la produzione avanzata per rafforzare i loro legami economici. Gli accordi sono stati firmati durante il Forum sugli investimenti India-Arabia Saudita a Nuova Delhi. (Res)