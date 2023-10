Speciale energia: Arabia Saudita, ministero Energia, Riad si sta allineando a obiettivi ambientali globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia dell’Arabia Saudita ha ribadito l’impegno del Regno nel rispettare i suoi impegni nella lotta contro il cambiamento climatico. Lo ha riferito il portavoce del ministero, Khalid Abuleif, durante la Settimana del clima del Medio Oriente e del Nord Africa 2023. “Il settore sta allineando le proprie politiche agli obiettivi ambientali globali, in particolare all’Accordo di Parigi”, ha proseguito il portavoce, spiegando che il Paese sta sviluppando “misure per migliorare l'efficienza energetica, promuovere l'uso di fonti rinnovabili e diminuire le emissioni di carbonio”. "L'Arabia Saudita ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni e aumentare la quota di energie rinnovabili", ha proseguito il portavoce, spiegando che questi sforzi sono coerenti con l’impegno del Regno a raggiungere zero emissioni entro il 2060. (Res)