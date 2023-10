Speciale energia: Consiglio Ue approva direttiva energie rinnovabili, consumi al 42,5 per cento entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato oggi la nuova direttiva sulle energie rinnovabili per portare la loro quota nel consumo energetico complessivo dell'Ue al 42,5 per cento entro il 2030, con un'ulteriore integrazione indicativa del 2,5 per cento, che consentirebbe di raggiungere il 45 per cento. Secondo la direttiva, tutti gli Stati membri contribuiranno al raggiungimento di obiettivi settoriali più ambiziosi nei trasporti, nell'industria, negli edifici e nel teleriscaldamento e raffreddamento. Lo scopo dei sotto-obiettivi è quello di accelerare l'integrazione delle rinnovabili nei settori in cui l'incorporazione è stata più lenta. Per quanto riguarda il settore dei carburanti, gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra: un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5 per cento dell'intensità dei gas serra nei trasporti grazie all'uso di energie rinnovabili entro il 2030, oppure una quota vincolante di almeno il 29 per cento di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030. Le nuove norme stabiliscono un sotto obiettivo combinato vincolante del 5,5 per cento per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i carburanti rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e carburanti sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. (Beb)