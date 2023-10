Speciale energia: Ucraina, ministero Energia, 15,3 mila persone senza corrente in regione Kiev causa maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 15,3 mila persone sono rimaste senza corrente a causa del maltempo nella regione di Kiev. E' quanto ha riferito il ministero dell'Energia ucraino. In totale, le carenze di elettricità si verificano in 252 insediamenti in sette regioni dell'Ucraina. Inoltre, il dicastero ha aggiunto che nella regione di Donetsk in 42 località i cittadini sono rimasti senza luce a causa delle ostilità, così come nelle regioni di Sumy, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson e Chernihiv. (Kiu)