Medio Oriente: presidente Comunità di Madrid, sostegno a Israele di fronte ad attacchi terroristici

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha espresso "rispetto e sostegno" al popolo di Israele di fronte agli "attacchi terroristici che sta subendo, i più importanti dalla sua creazione come Stato". All'inizio del suo discorso di presentazione dell'amichevole che si disputerà questa settimana tra le squadre di pallacanestro del Real Madrid e degli statunitensi Dallas Mavericks, l'esponente del Partito popolare (Pp) spagnolo ha anche espresso le sue condoglianze a tutte le famiglie delle vittime a e tutti gli israeliani che "continuano a essere il bersaglio di questi attacchi selvaggi in questo momento". Ayuso ha rimarcato la sua "massima condanna del terrorismo" e il suo impegno per la "libertà in Israele". (Spm)