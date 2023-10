Pnrr: Rizzetto (Fd’I), ottimo risultato del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento della terza rata del Pnrr da parte della Commissione europea ci consente di mettere subito in pratica gli investimenti che riguardano settori fondamentali tra cui il mercato del lavoro, ma anche transizione digitale e verde e innovazione. “Grazie all'attività di raccordo e collaborazione con la Commissione europea da parte del premier Giorgia Meloni e del ministro Raffaele Fitto, l'Italia ha ottenuto un ottimo risultato che conferma l'efficacia della rimodulazione da parte nostra degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Così in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia. “Il governo Meloni ha aggiustato le storture inserite nel Pnrr da governi precedenti, in particolare il governo Conte. Noi puntiamo ad una rinascita economica dell'Italia e stiamo lavorando per realizzarla", aggiunge. (Rin)