Romania: Ciolacu, concordato piano d’azione con Grecia e Bulgaria per sviluppo cooperazione

- La Romania, la Bulgaria e la Grecia hanno concordato un piano d’azione per ottenere “sviluppi significativi” nella cooperazione trilaterale in settori come quello dei trasporti, dell’energia, del commercio e della sicurezza. Lo ha reso noto su Facebook il premier romeno Marcel Ciolacu, che ha partecipato oggi ha un incontro trilaterale a Varna, in Bulgaria, con l’omologo bulgaro Nikolaj Denkov e quello greco Kyriakos Mitsotakis. Il capo del governo di Bucarest ha spiegato di aver ribadito alle controparti l'ambizione della Romania di “diventare rapidamente uno Stato membro dell'area Schengen e di diventare un attore economico influente nel la regione”. (Rob)