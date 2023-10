Medio Oriente: Malesia esorta parti a moderazione, “causa alla radice deve essere riconosciuta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia, attraverso il suo ministero degli Esteri, ha espresso profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza e ha esortato tutte le parti coinvolte a esercitare la moderazione e ad adoperarsi per la distensione. Il ministero, oltre alla preoccupazione, ha espresso una posizione critica sull’origine degli ultimi sviluppi, ribadendo il sostegno al diritto del popolo palestinese di vivere all’interno dei loro territori internazionalmente riconosciuti. “La causa alla radice [di quanto sta accadendo] deve essere riconosciuta. I palestinesi sono stati soggetti alla prolungata occupazione illegale, al blocco e alle sofferenze, alla profanazione di Al Aqsa, così come alla politica di esproprio da parte di Israele in quanto occupante”, si legge in una nota. Per Kuala Lumpur c’è “incoerenza” nell’applicazione dei principi internazionali, ovvero nella posizione della comunità internazionale nei confronti di Israele, definito “un’amministrazione dell’apartheid”.(Fim)