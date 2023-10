Vajont: Mattarella, uomo non deve diventare nemico natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità "significa saper apprendere la lezione dei fatti e sapere fare passi avanti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione del 60mo anniversario del disastro del Vajont. “L’interazione dell’uomo con la natura è parte dell’evoluzione della natura stessa. “Perché l’uomo – ha proseguito – è parte della natura, ma non deve divenirne nemico”. “Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico. Ce lo ha ricordato anche Papa Francesco nella sua recentissima esortazione. Si tratta – ha sottolineato – di saper porre attenzione e saper governare, con lungimiranza, gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione, l’umanità stessa e i suoi destini”. (Rin)