Medio oriente: presidente Comunità ebraica Roma, fermare Hamas o guerra uscirà da confini Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità ora "è riuscire a fermare Hamas altrimenti questo modello di guerra, dove si entra nei centri abitati si colpisce e uccide il più possibile e si prendono i superstiti per portarli verso l'orrore, verrà replicato nel nostro occidente tranquillo". Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, in occasione della cerimonia in ricordo dell'attentato alla sinagoga di Roma. Quello a cui stiamo assistendo "e un nuovo tipo di guerra, dove si entra nei centri abitati si colpisce e uccide il più possibile e si prendono i superstiti per portarli verso l'orrore. L'orrore delle caverne, delle grotte e dei tunnel dove verranno sottoposti a violenze indicibili. Abbiamo visto bambini inermi - ha aggiunto -, appena resi orfani, strappati dalle case e disperati che vengono derisi dalla collettività. Tutto questo rischia di diventare esportabile verso il nostro occidente. La necessità - ha sottolineato - è dare sostegno a Israele in quella che sarà un'azione di risposta. Perché Israele deve riuscire a fermare Hamas. Se non verrà fermata questo modello verrà replicato nel nostro occidente tranquillo e verranno a cercare di strappare le conquiste della nostra democrazia e del nostro vivere civile che diamo per scontato". (segue) (Rer)