Medio oriente: presidente Comunità ebraica Roma, fermare Hamas o guerra uscirà da confini Israele (2)

- "Purtroppo quello che ci aspetta è un periodo non breve di guerra e sicuramente avremo altri civili colpiti - ha aggiunto Fadlun -. Il problema sostanziale è che Hamas non ha interesse alla tutela della vita umana. L'abbiamo visto con i nostri occhi in questi giorni. E temo non abbiano interesse nel tutelare nemmeno le vite dei civili palestinesi. Noi dobbiamo però cercare di trovare il modo di fermare questa spirale di violenza indicibile e questo nuovo modo di fare guerra, che altrimenti travalicherà i confini di Israele". (Rer)