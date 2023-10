Libano-Israele: portavoce Unifil a "Nova", lavoriamo per evitare un'escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono stati attacchi nelle ultime 24 ore lungo la linea blu (linea di demarcazione tra Libano e Israele stabilita dalle Nazioni Unite nel 2000), secondo quanto monitorato dai 49 contingenti della missione di interposizione Onu nel Libano meridionale (Unifil). Lo ha dichiarato il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, ad "Agenzia Nova", spiegando che la "situazione attuale è calma" ed "è difficile sapere cosa succederà nelle prossime ore". Il comandante della missione, generale Aroldo Lazaro Saenz, "sta lavorando sia con l'esercito libanese che con quello israeliano per evitare un'escalation", ha riferito Tenenti, aggiungendo che anche "l'esercito libanese sta monitorando" la situazione. "Stiamo monitorando fin dove possiamo, fino alle Fattorie di Sheba", ha sottolineato il portavoce di Unifil. Ieri mattina, i caschi blu avevano rilevato diversi razzi lanciati dal sud-est del Libano verso il territorio occupato da Israele nell'area di Kafr Chouba, e in risposta il fuoco di artiglieria da Israele al Libano. (Res)