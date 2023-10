Vajont: Mattarella, riconciliarci con natura che ci ospita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui luoghi della tragedia, il giorno dopo svettava, solitario, a Pirago, il campanile della Chiesa di san Tomaso apostolo. "Il tempo non diluisce il dolore, ma quel campanile, oggi restaurato, appare, nella sua solitudine, quasi simbolo della resilienza di questi luoghi e della sua gente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione del 60mo anniversario del disastro del Vajont. “Gente di paesi che, come ha ricordato il Sindaco Padrin, hanno voluto tornare alla vita. Come hanno sottolineato, con ammirazione, anche i Presidenti Fedriga e Zaia. Di chi - insieme allo strazio della perdita dei propri cari, della propria casa, dei propri averi – si è trovato di fronte a una scelta angosciante: andarsene o ‘resistere’. Esperienze che ritroviamo nei dialoghi di un sopravvissuto di Erto, Mauro Corona, nel suo ‘Quelli del dopo’. Quel che li ha guidati - e che deve muoverci - è l’ansia di riconciliarci con il mondo che ci ospita, con la natura e l’ambiente in cui siamo immersi. Perché i disastri cambiano i luoghi ma il futuro delle loro popolazioni dipende anche dalla resistenza di coloro che, come i valligiani di questi luoghi, non hanno ritenuto di arrendersi”, ha concluso il capo dello Stato. (Rin)