Medio Oriente: governo britannico convoca riunione d'emergenza su attacco Hamas a Israele

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che oggi presiederà una riunione di emergenza del Cobra, il comitato di coordinamento e strategia del governo britannico per rispondere a crisi nazionale o regionale, per via della situazione di conflitto in Medio Oriente, dopo l'attacco di Hamas. Il Regno Unito è stato fermamente al fianco di Israele da quando sabato è iniziata l'incursione di Hamas, con il primo ministro, il ministro degli Esteri, James Cleverly, e la ministra degli Interni, Suella Braverman, tra coloro che hanno condiviso il loro sostegno. "Presiederò un incontro Cobra con i miei colleghi ministeriali questo pomeriggio, durante il quale continueremo a discutere la situazione" ha detto Sunak, aggiungendo che il governo britannico "mantiene un dialogo stretto con le nostre controparti israeliane". "Come ho detto al primo ministro (Benjamin Netanyahu), continueremo a fornire supporto a Israele; sia che si tratti di misure diplomatiche, supporto di 'intelligence o di sicurezza, di cui hanno bisogno", ha concluso Sunak.(Rel)