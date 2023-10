Nadef: Calenda, senza impegni su sanità non votiamo scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vogliono otto miliardi di euro per mettere a posto la situazione del personale sanitario, per renderla accettabile, e due miliardi di euro per recuperare dieci milioni di prestazioni sanitarie prioritarie in lista di attesa". Lo ha affermato il segretario di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa al Senato di presentazione della posizione del partito sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). "Se non ci sono impegni sulla sanità, almeno corrispondenti ai quattro miliardi di euro chiesti dalle Regioni, voteremo contro sullo scostamento di bilancio", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)