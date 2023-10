Sardegna: Coldiretti, bilancio positivo per gestione Consorzio Bonifica del sud dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove infrastrutture irrigue inaugurate e già operative, ulteriori investimenti programmati, importante risparmio sui costi sostenuti dagli agricoltori e allevatori e, non ultimo, un riflesso virtuoso sul consumo dell’acqua. Secondo Coldiretti Cagliari in questi ultimi anni di mandato è stata positiva la gestione del sistema idrico nel Sud Sardegna con l’operato del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale guidato da Efisio Perra e che domani rinnoverà le cariche.Risultati raggiunti grazie al lavoro messo in campo, questi anni, dal governo dell’ente uscente che si propone di proseguire il percorso con la lista "Insieme per il Territorio” costituita e promossa da Coldiretti insieme ai suoi soci e alle altre associazioni di categoria agricole. (segue) (Rsc)