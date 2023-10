Sardegna: Coldiretti, bilancio positivo per gestione Consorzio Bonifica del sud dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mandato che si è contraddistinto per un evidente cambio di marcia dopo gli anni di commissariamento che avevano ingessato l’operatività dell’ente di bonifica creando non pochi problemi alle aziende di settore - sostiene Coldiretti - a dettare l’inversione di tendenza è stato un lavoro che ha puntato sulla forte riduzione dei costi per gli agricoltori rendendo più efficiente l’uso dell’acqua, elemento fondamentale visti i riflessi in atto sulle campagne della Sardegna a causa dei cambiamenti climatici in corso. Una corretta gestione del territorio garantita anche dalla centralità dei rapporti con gli altri Consorzi di Bonifica e Anbi, attraverso politiche condivise sui beni comuni come l’acqua - precisa Coldiretti Cagliari - rafforzata dai lavori di miglioramento delle infrastrutture, di manutenzione delle reti e pulizia canali. Il percorso su una gestione equilibrata del sistema idrico per uso irriguo al servizio delle aziende agropastorali del Sud Sardegna può proseguire su questo solco - conclude Coldiretti Cagliari - orientato sempre più al contenimento dei costi e al rendere efficiente il sistema idrico. Tutto questo cogliendo al meglio le opportunità di finanziamento che la Regione, lo Stato e la Comunità europea stanno mettendo e metteranno in campo. (Rsc)